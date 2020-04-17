Барнаул, , 15:01 — REGNUM Пункты временного размещения подготовили спасатели для жителей села Красногорское в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве уточнили, что пункты размещения установлены на случай ухудшения паводковой ситуации в селе. Пока эвакуация населения не проводилась. Спасатели также организовали временный гидропост.

Отметим, 16 апреля грунтовыми водами затопило 30 приусадебных участков в селе Красногорское Алтайского края, которые расположены в низине. В других населенных пунктах края паводковая ситуация остается стабильной.

Читайте также: Губернатор: скорость ледохода в Томской области ставит рекорды