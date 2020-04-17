Куала-Лумпур, , 15:01 — REGNUM Власти Малайзии отказали во въезде на территорию страны лодки с 200 беженцами-рохинджа на борту. Об этом 17 апреля сообщает Agence France-Presse со ссылкой на свой источник.

«Мы опасаемся, что незарегистрированные мигранты, которые пытаются проникнуть на территорию Малайзии, могут являться переносчиками коронавируса», — цитирует агентство представителя вооруженных сил страны.

Беженцы-рохинджа бегут с территории Мьянмы, где ситуация после столкновений правительственных войск с боевиками продолжает оставаться тяжелой.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.