Волгоград, , 15:00 — REGNUM Подробности о четырёх новых случаях заражения коронавирусной инфекцией сообщили 17 апреля в оперативном штабе Волгоградской области. Коронавирус выявили после контакта граждан с приезжими из Москвы и Тамбова и после возвращения волгоградца с Кипра.

За минувшие сутки три случая зарегистрированы в Волгограде, один — в Котовском районе. 37-летняя жительница областного центра заразилась от мужа, который вернулся с коронавирусом из Тамбова. Её госпитализировали городскую клиническую больницу №2. Туда же направили 70-летнюю жительницу Котовского района, которая контактировала с дочерью, приехавшей из Москвы.

Женщина 45 лет из Волгограда выявлена в ходе проведения мониторинговых исследований среди контингента риска, её лечат в городской клинической больнице № 5. В ГУЗ «КБ №4» госпитализировали 40-летнего жителя Волгограда, который обратился за медицинской помощью после поездки на Кипр.

Под наблюдением в больницах находятся 304 волгоградца, из них 296 взрослых и восемь детей.