Сан-Франциско, США, , 14:55 — REGNUM Разработчики из Niantic впервые проведут традиционный для игры Pokemon GO «День сообщества» в формате «Играй дома». Об этом 17 апреля сообщает Eurogamer.

В рамках события геймеры получат различные бонусы к ловле покемонов, не выходя из дома. Ивент состоится 25 апреля 2020 года.

Напомним, Pokemon GO — это популярная мобильная игра, использующая технологию дополненной реальности. В период пандемии коронавируса разработчикам пришлось изменить многие механики, чтобы геймерам не приходилось выходить из дома.

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