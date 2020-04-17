Вильнюс, , 14:52 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 17 апреля, созвал пресс-конференцию на которой заявил, что смягчения режима карантина в Литве необходимо немедленно отменить, если начнётся рост заражений коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Если удостоверятся, что из-за облегчений растёт число заболеваемости и возникают негативные явления, немедленно нужно останавливать смягчение и ко второму этапу не переходить. Решать, нужно ли переходить ко второму этапу должны не политики. Они иногда заигрываются», — сказал Науседа, подчеркнув, что «здоровье важнее экономики».

Однако он выразил уверенность, что в настоящий момент ситуация контролируется и улучшается. Президент Литвы также выразил поддержку действий министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, посчитав, что большинство его действий и решений по пресечению распространения коронавирусной инфекции правильные и приносят пользу, а некоторые ошибки свойственные всем людям, которые работают.

Литва из-за простоя на время карантина теряет, по утверждению властей, по 0,5% ВВП. С 16 апреля в стране начали смягчать условия карантина. Разрешена работа некоторых магазинов. Карантин в Литве продлится до 27 апреля.