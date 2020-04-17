Санта-Моника, США, , 14:50 — REGNUM Студия Bad Robot снимет три сериала для сервиса HBO Max. Одним из них станет экранизация «Тёмной лиги справедливости», сообщило издание Variety 16 апреля.

Новыми проектами Bad Robot стали: Overlook — приквел фильма «Сияние», Duster — криминальная драма о жизни водителя преступного синдиката и «Тёмная лига справедливости» — экранизация серии комиксов издательства DC. Подробности работы над сериалами пока не раскрываются.

Напомним, HBO Max — это новый видеостриминговый сервис компании Warner Bros. Одной из главных его премьер должен был стать новый эпизод сериала «Друзья».