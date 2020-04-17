Вильнюс, , 14:47 — REGNUM Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий сегодня, 17 апреля, во время пресс-конференции в правительстве Литвы рассказал, как будут работать православные храмы в стране во время празднования Пасхи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, службы пройдут, но на закрытыми дверями. «Мы переживаем очень непростое, очень трудное время, время, когда на землю, на миллионы людей, обрушилась коронавирусная инфекция. Тысячи людей уже заболели. (…) Поэтому нам христианам, как никогда нужно единство действий. И прежде всего единство в совершении наших общих молитв», — сказал митрополит.

«Мы обращаемся ко всем тем людям, которые должны исполнять медицинские предписания, установления властей. Это помогает всем нам сохранять наши жизни. Особенно прошу это делать людей пожилого возраста», — добавил он.

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий подчеркнул, что «никакие трудности не помешают христианам радоваться о воскрешении Иисуса Христа». «Я рад, что православные люди с пониманием отнеслись к сегодняшнему положению. Никто из православных не упрекает нас, что мы проводим богослужения при закрытых дверях храмов», — отметил митрополит, напоминая, что после служб двери храмов открыты и верующие могут в них войти, соблюдая дистанцию и необходимые меры предосторожности.