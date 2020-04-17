Стокгольм, , 14:59 — REGNUM В настоящее время муниципалитеты Швеции вынуждено нарушают закон, отказываясь предоставлять уход за пожилыми людьми на дому, потому что они приезжают на дачи, чтобы избежать заражения коронавирусом, а не живут круглый год в данном муниципалитете. Поэтому местные власти, не справляющиеся с возросшей нагрузкой во время эпидемии, просят изменить действующее шведское законодательство. Об этом 17 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Однако, по словам министра социального обеспечения Швеции Лены Хелленгрен, этот вопрос сейчас неактуален.

«Этот вопрос основан на сотрудничестве двух муниципалитетов, которые и так могут решить, представляется ли возможным как-то справиться с ситуацией. Сейчас все происходит так, как не происходило прежде. Но сейчас важно, чтобы пожилые люди понимали, что не надо совершать ненужных поездок и что не во всех муниципалитетах могут оправдаться ожидания по поводу предоставления ухода на дому», — заявила министр Хелленгрен.

Напомним, что ранее уже представители нескольких муниципалитетов Швеции заявили, что они вынуждены отказаться от предоставления услуг пожилым на дому, что в свою очередь противоречит действующему закону о социальных услугах.

Однако, как оказалось, центральные власти Швеции не готовы поддержать данную инициативу своих коллег из регионов.