Копенгаген, , 14:44 — REGNUM В Дании похищенный антисептик для рук или другое правонарушение, связанное каким-либо образом с коронавирусной инфекцией, приравняли к совершению преступления. Это означает, что датские правоохранители получат право выступать в суде с требованием тюремного заключения для злоумышленника или высылки из страны иностранного гражданина. Об этом 17 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Теперь, согласно изменениям в действующее датское законодательство, на территории страны более строгие меры наказания за преступления, связанные с коронавирусом.

Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп считает, что это должно помешать людям совершать противоправные поступки во время тяжелых последствий пандемии.

Тем не менее не все в Дании согласны с такими нововведениями, ведущими к ужесточению законодательства. Например, Микаэль Шеберг, председатель Датской ассоциации судей, подверг критике закон еще до его принятия. По его мнению, данный закон был принят поспешно и может привести к далеко идущим последствиям для общества.