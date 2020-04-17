Киев, , 14:41 — REGNUM В Киеве с 18 апреля будут введены ограничения на посещение кладбищ, заявил 17 апреля во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

«Исключение касается только захоронений — с соблюдением норм, установленных на время карантина», — рассказал он.

Кличко также добавил, что полиция и муниципальная охрана будут патрулировать территорию возле храмов, чтобы не допустить скопления людей.

Отметим, что подобное решение также приняли местные власти Николаева.

Как сообщало издание Strana.ua, в Западную Украину массово возвращаются украинские трудовые мигранты для того, чтобы отпраздновать Пасху. Многие из них отказываются соблюдать карантинные меры.

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