Стокгольм, , 16:11 — REGNUM Представители Государственной прокуратуры Швеции ожидают получения огромного количества уведомлений о нарушениях условий труда, связанных с медицинским уходом за пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом 17 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Предполагаемые нарушения, считают специалисты, будут в основном касаться случаев ненадлежащего исполнения техники безопасности, например, когда у медперсонала не было достаточно комплектов защиты для работы с зараженными.

«Мы предполагаем, что уведомления о нарушениях будут поданы, и в этой ситуации считаем важным координировать такие возможные расследования, чтобы обеспечить максимально возможную единообразную оценку», — заявил представитель Государственной прокуратуры Швеции Йорген Линдберг.

На вопрос журналистов, почему в шведской прокуратуре ожидают жалоб подобного рода, Линдберг сказал, что ведомство готовится к рассмотрению заявлений граждан и дачу соответствующей правовой оценки условиям труда и технике безопасности в медучреждениях Швеции, потому что в настоящий момент в обществе идет такая дискуссия, и много шведов включаются в нее, комментируя качество предоставляемых медицинских услуг.