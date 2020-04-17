Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Одна из специальных оперативных групп минобороны США приведена в состояние повышенной готовности на случай вывоза из Вашингтона руководства страны. Это может произойти при ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает американский еженедельник Newsweek.

Издание отмечает, что распоряжение о готовности группы было отдано ещё 16 марта. Подразделение насчитывает 10 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников Пентагона и находится в прямом подчинении министра обороны. Командующим группой назначен генерал-майор Омар Джонс.

Одна из основных задач группы — обеспечение непрерывной работы правительства в случае, если пандемия коронавируса будет развиваться по самому худшему сценарию, положение станет катастрофическим и понадобится вмешательство военных.

Среди возможных сценариев — беспорядки в Вашингтоне, при которых для эвакуации задействуют многоцелевые вертолеты Black Hawk.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о постепенной отмене в стране связанных с пандемией ограничений.

Читайте также: Трамп объявил о постепенном снятии санитарных ограничений в США