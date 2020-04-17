Ташкент, , 14:22 — REGNUM Наибольшее число случаев заражения коронавирусом среди регионов Узбекистана выявили в Ташкенте, сообщили 17 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В столице обнаружили 420 пациентов с COVID-19, в Бухаре — 376, в Хорезме — 177, Андижанской области — 126, Наманганской области — 89, Ферганской области — 86, Каракалпакстане — 58, Сурхандарьинской области — 23, Самаркандской области — восемь, по шесть случаев в Кашкадарьинской и Сырдарьинской области. Три пациента выявлены в Джизакской области и два — в Навоийской.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14:00 мск 17 апреля в Узбекистане выявили 1390 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 140, скончались — четверо.

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