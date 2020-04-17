Брянск, , 14:24 — REGNUM Круглосуточный мониторинг ситуации с лесными пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС проводят специалисты МЧС Брянской области. Задымление не распространяется на территорию России, сообщили 17 апреля в МЧС России.

По данным ведомства, расстояние от места лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территории Украины до ближайшей границы Брянской области составляет более 150 км. Специалисты не зафиксировали изменений в радиационном фоне в приграничных районах региона с момента возникновения первых очагов возгораний. Дым от пожаров на территорию России не распространяется

Лесные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начались с 4 апреля.

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