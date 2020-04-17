Тбилиси, , 14:27 — REGNUM Клинику «Тбилисский институт медицины» временно закрыли после того, как был выявлен коронавирус у ее сотрудников и пациентов. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» 15 апреля рассказал директор медучреждения Георгий Качахидзе.

Глава клиники сообщил, что новой инфекцией заразились два врача, пять медсестер и два пациента. Клиника возобновит работу после дезинфекции в ней.

«Сегодня у нас оставались 5 пациентов. Некоторые перейдут в другие клиники, некоторые — в карантин. Большая часть сотрудников сейчас в карантине», — рассказал Качахидзе.

По его словам, предположительно, инфекция SARS-CoV-2 попала в клинику с одной из медсестер, которая в свою очередь заразилась от брата, являющегося священнослужителем.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 370. В обществе идет дискуссия насчет того, что грузинское правительство разрешило верующим посетить в церкви на Пасху, несмотря на режим чрезвычайного положения. Эксперты и представители оппозиционных партий заявляют, что это повлечет за собой новые случаи заражения вирусом.

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