Стокгольм, , 16:16 — REGNUM Движение на дорогах Швеции резко сократилось, почти на треть, во время длинных пасхальных выходных в этом году. Поездки на большие расстояния, например, из одного региона страны к родственникам в другой также снизились. Автомобилисты предпочли не создавать лишний риск распространения коронавирусной инфекции. Об этом 17 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Движение на дорогах значительно ниже. Сокращение трафика составляет около 30% по всей стране. Дорожное движение немного больше в районе Стокгольма», — заявил Йонас Элиассон, представитель Транспортной администрации Швеции.

Напомним, что власти Швеции и многие политики неоднократно призывали шведов не ездить без необходимости во время празднования Пасхи в этом году. Когда же журналисты Sveriges Radio ознакомились со статистикой, предоставленной Транспортной администрацией Швеции, то они действительно обнаружили резкое сокращение пассажиропотока на шведских дорогах, что говорит о социальной ответственности жителей Швеции.