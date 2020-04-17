Стокгольм, , 14:39 — REGNUM В Швеции погибло больше людей пожилого возраста, чем показывают статистические данные, предоставленные Агентством общественного здравоохранения. Об этом 17 апреля сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Журналисты усомнились в цифрах, публикуемых властями, потому что, не все, кто скончался за последние дни от COVID-19 в домах престарелых, проходили тестирование.

«К сожалению, в нашем округе возможности тестирования ограничены. Мы должны уделять первостепенное внимание, кого именно мы проверяем. Если вы спрашиваете о количествах умерших, то у нас зафиксировано пять подтвержденных случаев, и я знаю, что многие другие, возможно, также скончались от COVID-19, поэтому я надеюсь, что объем тестирования увеличится, и расхождение в цифрах уменьшится», — рассказала журналистам инфекционист Кальмарского региона Швеции Лиза Лаббе Санделин.

Таким образом, недостаток тестов в учреждениях по уходу за пожилыми шведами приводит к тому, что если они умирают не по естественным причинам, а в результате заболевания без своевременного прохождения тестирования, власти не относят их к числу жертв пандемии.