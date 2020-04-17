Кустанай, Казахстан, , 14:12 — REGNUM Весь личный состав Житикаринского отдела полиции в Кустанайской области Казахстана направлен на домашний карантин, сообщает 17 апреля издание «Кустанайские новости».

Сотрудников полиции госпитализировали после выявления случая коронавируса у одного из сотрудников отдела. В Житикару прибыли 80 полицейских, которые вместо изолированных сотрудников обеспечат охрану и общественный порядок.

Отмечается, что заболевший сотрудник полиции находится в удовлетворительном состоянии, а районный отдел полиции продезинфицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля выявили 54 случая заражения среди курсантов академии пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана.

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