Сеул, , 14:17 — REGNUM На одной из американских военных баз, расположенных в Южной Корее, подтвердили 25-й случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, коронавирусом заразился член семьи одного из сотрудников, дислоцированных в Тэгу.

Известно, что супруга военного приехала в южнокорейскую провинцию Кёнсан-Пукто из США 4 апреля. В настоящее время ее планируют перевести на базу «Кэмп Хамфрис», расположенную в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Южной Корее выявили 72 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 635.

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