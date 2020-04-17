Киев, , 14:16 — REGNUM На западной границе Украины увеличился поток трудовых мигрантов, которые возвращаются из-за рубежа, сообщило 17 апреля издание Strana.ua.

Журналисты отметили, что в основном возвращаются жители Западной Украины, которые хотят провести пасхальные праздники с близкими и не намерены соблюдать 14-дневный карантин.

Заробитчане возвращаются в основном через три пункта пропуска — «Краковец», «Ягодын» и «Тиса». Через первые два в основном возвращаются граждане Украины, работающие в Польше, а через «Тису» едут гастарбайтеры из Италии, Чехии и других стран Европы.

«До границы дорога обойдется в €400 и еще 1200 гривен берут за проезд до Тернополя из Чопа. Барыги, конечно, но что поделать, домой очень надо. И, по моей информации, нас таких, кто возвращается в последние дни, много наберется», — рассказала изданию женщина, работающая в Риме.

Крайне напряжённая ситуация сохраняется на пункте пропуска «Тиса», на венгерской стороне.

«Образовалась огромная очередь из автобусов и столпотворения на въезд в Украину. Народ злится и матерится», — рассказали журналисты.

Жители Украины неоднозначно относятся к притоку сограждан из Европы — одни обвиняют гастарбайтеров в желании любой ценой привычно отпраздновать Пасху, другие обвиняют украинские власти в том, что они до сих пор не закрыли границу.

В издании отметили, что значительная часть жителей Западной Украины намерена во время Пасхи пойти в церковь. Так, по данным социологической компании Research&Branding Group, процент тех, кто пойдёт в церковь в Западной Украине вдвое выше, чем в остальной Украине — 7,5% против 2,8−3,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины, а затем и министр здравоохранения призвали жителей страны праздновать Пасху дома. Позже в СМИ появилась информация, что карантин на Украине планируют продлить до 11 мая, чтобы предотвратить распространение коронавируса во время майских праздников.

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