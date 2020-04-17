Канберра, , 14:02 — REGNUM Уже 7 мая 2020 года экшен-игра Void Bastards выйдет на PS4 и Nintendo Switch. Об этом сообщалось 16 апреля в ролике на YouTube-канале студии Blue Manchu.

В Void Bastards игрокам предстоит совершить побег, управляя командой космических преступников. После смерти одного из героев геймеры должны будут выбрать следующего и продолжить путешествие.

Оригинальный релиз Void Bastards состоялся в 2019 году. Сейчас игра доступна на PC и Xbox One.

Читайте ранее в этом сюжете: В мае на PS4 и Nintendo Switch выйдет гонка по мотивам «Звёздных войн»