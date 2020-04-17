Остин, США, , 13:57 — REGNUM Гоночная игра Star Wars Episode I: Racer выйдет на PS4 и Nintendo Switch 12 мая 2020 года. Об этом 16 апреля сообщалось на сайте starwars.com.

Racer создана по мотивам эпизода из фильма «Скрытая угроза», в котором Энакин Скайуокер участвует в гонках на летающих картах. Оригинальный релиз игры состоялся в 1999 году.

Сообщается, что в обновлённой версии Star Wars Episode I: Racer появятся улучшенная графика, изменённое управление и возможность играть с другими пользователями. На выбор геймерам будут доступны различные гонщики и болиды.

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