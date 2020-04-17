Стокгольм, , 13:59 — REGNUM Правительство Швецию продлило запрет на въезд на территорию страны еще на 30 дней из-за непрекращающейся пандемии коронавирусной инфекции. Однако удивительно, но факт, что запрет не распространяется на лиц, «нуждающихся в международной защите» или попросту говоря — беженцам. Об этом 16 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Во время пресс-конференции премьер-министр Швеции Стефан Лёвен и министр внутренних дел Микаэль Дамберг объявили о продлении запрета на въезд в Швецию еще на 30 дней. Ранее ограничительные меры на въезд были приняты 17 марта.

Правительство Швеции считает такое продление исключительным, но все же необходимым. Однако запрет не распространяется на беженцев и других групп людей.

«Запрет на въезд также не распространяется на людей, у которых есть особенно важные причины для поездки в Швецию. Это касается, например, медицинских работников, которые будут выполнять необходимые функции, дипломатов и лиц, которые перевозят товары в Швецию», — заявил министр Дамберг.