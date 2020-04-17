Белград, , 13:57 — REGNUM Сербские футболисты Лука Йович («Реал» Мадрид) и Никола Нинкович (итальянский «Асколи») могут отправиться в тюрьму на срок до трех лет, передает Mignews.

Такое наказание им грозит за нарушение комендантского часа. Сербские правоохранительные органы уже возбудили уголовные дела на обоих футболистов.

В марте в Сербии ввели чрезвычайное положение и комендантский час с 17:00 до 5:00.

Игроков арестовали за нарушение обязательной изоляции, санкция за которое предусматривает лишение свободы на срок от трех месяцев до трех лет.