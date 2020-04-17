Сухум, , 13:52 — REGNUM Группа «Бессмертный полк Абхазии» создана в соцсети Facebook 16 апреля создателями проекта «Книга Памяти Абхазии».

«Главная цель онлайн-акции — сохранить память о подвиге советского народа, сынов и дочерей Абхазии, которые сражались на всех фронтах — в небе, на земле и на море», — говорится в обращении от организаторов акции.

Участников группы призывают выкладывать на этой странице данные о своих родственниках, которые воевали в Великой Отечественной войне. Также всех приглашают принять участие в онлайн-акции, приуроченной к 75-й годовщине Дня Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии с конца марта введены ограничительные меры для того, чтобы защитить население от коронавируса. В том числе, введен запрет на проведение массовых мероприятий.

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