Токио, , 13:48 — REGNUM Разработчики из Capcom рассказали об успехах своей мобильной игры Monster Hunter Riders. С момента релиза её скачали уже пять миллионов человек, сообщается 17 апреля на официальном сайте компании.

Riders — это мобильный спин-офф франшизы Monster Hunter. По сюжету игры, люди и чудовища научились жить в мире и даже работать в одной команде.

Напомним, в оригинальных играх серии Monster Hunter геймеры охотятся на гигантских чудовищ и создают новое вооружение из частей их тел. Последний проект этой франшизы — Monster Hunter World — вышел в 2018 году.

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