Душанбе, , 13:45 — REGNUM Совет улемов Таджикистана обратился с просьбой к паломникам, которые хотели совершить хадж (паломничество) к святыням ислама в Саудовской Аравии, отказаться от поездки, а деньги использовать для «других богоугодных дел». Об этом сообщает«Азия-Плюс» со ссылкой на копию постановления.

В документе говорится, что граждане страны средства, накопленные на хадж, могут использовать для других целей, например, направить их на благоустройство своих домов и обеспечение семей, или для оказания финансовой помощи своим селениям в строительстве колодцев, мостов, проведении водопроводов и «других богоугодных дел, которые в последующем будут вам зачтены».

Согласно данным предоставленным комитетом по делам религии при правительстве Таджикистана, за 2019 года порядка 5 тыс. 560 граждан посетили святыни ислама.

Министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии в начале апреля 2020 года обратился к мусульманам всего мира воздержаться от запланированного паломничества к святыням ислама до того времени пока ситуация с распространением коронавируса в мире не стабилизируется.

Саудовская Аравия уже отложила все приготовления к сезону паломничества 2020 года, в связи с распространением коронавируса.

Каждый год в сезон паломничества в Саудовскую Аравию съезжается порядка 2,5 млн верующих.