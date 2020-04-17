Стокгольм, , 16:56 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции серьезно повлияет на психическое состояние общества. Среди прочего, особую группу повышенного риска составляют персонал и пациенты медицинских учреждений, особенно реанимационных палат интенсивной терапии. Такие выводы можно прочесть в отчете Центра эпидемиологии и общественной медицины в Стокгольмском регионе (CES). Об этом 17 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Согласно данным уже упомянутого отчета Центра эпидемиологии и общественной медицины в Стокгольмском регионе, изнуренные медицинские работники и пациенты, находящиеся из-за тяжелого протекания болезни COVID-19 в реанимационных отделениях интенсивной терапии, в дальнейшем рискуют пострадать от сильной депрессии и посттравматического стресса.

В докладе также говорится, что коронавирус может нанести ущерб психическому здоровью нескольким группам шведского общества в результате режима самоизоляции и его воздействия на национальную экономику.

«Это повлияет, более или менее, на всех, но некоторые группы особенно уязвимы. Например, ученики старших классов, которые не в состоянии справиться с дистанционным обучением, пожилые люди, которые находятся в изоляции, и люди, потерявшие работу», — заявил представитель CES Йохан Охлен.