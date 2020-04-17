Москва, , 13:47 — REGNUM В Израиль прибыли 3 миллиона хирургических масок. Эти маски приобретены на средства, выделенные фондом миллиардера Юрия Мильнера, сообщает Newsru (Израиль).

По данным журналистов, маски доставлены из Шанхая рейсом авиакомпании El Al и будут переданы израильской службе скорой медицинской помощи МАДА. Кроме нее часть масок получат некоторые больницы, а также важные для нормальной жизни страны министерства и ведомства. В закупке и доставке масок, кроме миллиардера, поучаствовали также консул Израиля в Сан-Франциско и дипломатические представительства этой страны в Китае.

Интересно, что гражданин РФ Юрий Мильнер был отмечен в 2017 году в рейтинге Форбс «100 величайших бизнес-умов современности».