Анкара, , 14:02 — REGNUM Доля детей в возрасте до 14 лет в популяции Турции в 2019 году сократилась. Об этом 17 апреля сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на статистическое управление страны (TurkStat).

По данным экспертов, на конец 2019 года в стране проживали 22 млн 870 тыс. детей, общая численность населения составляет порядка 83 млн 150 тыс. человек. То есть дети составляли 27,5% популяции.

В 2018 году данный показатель был на уровне 28%, в 1990 году — 41,8%, а в 1970 году почти половина населения были детьми — 48,5%.

«Согласно прогнозам, доля детского населения в 2023 году составит 27%, в 2030 году — 25,6%, в 2040 году — 23,3%, в 2060 году — 20,4%, а в 2080 году — 19%», — приводит агентство данные статистического бюро.

Напомним, снижение рождаемости характерно для стран так называемого первого мира, в числе которых США, Канада, страны Евросоюза. Причиной тому, как правило, является массовая урбанизация, снижение доли сельского населения.