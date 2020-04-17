Минск, , 13:39 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Белоруссии составило 4779, сообщили 17 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По данным ведомства, за последние сутки обнаружили 575 новых случаев заражения — прирост составил 13,68% за один день. От COVID-19 в Белоруссии скончались 42 пациента.

В Минске выявлено 2308 случаев заражения, в Витебской области — 1282, в Минской области — 588, Могилевской области — 217, Гомельской области — 193, Брестской области — 112, Гродненской области — 79.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране справляются с коронавирусом. «Сегодня маленький лучик надежды забрезжил», — считает глава государства.

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