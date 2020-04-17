Сеул, , 13:39 — REGNUM 17 апреля из Саудовской Аравии в Южную Корею вернулись более 140 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, на зафрахтованном самолёте в международный аэропорт прибыли 149 граждан Южной Кореи, два гражданина Японии и гражданин Саудовской Аравии (генеральный директор S-OIL, контрольный пакет акций которой принадлежит Saudi Aramco).

Известно, что данный самолёт доставит обратно в Саудовскую Аравию 160 тыс. наборов для диагностики коронавируса.

В ближайшее время из Кении, Судана, Руанды и Бурунди на родину также прибудут более 60 южнокорейцев.

На следующей неделе из Израиля в Южную Корею вернутся около 45 сограждан. Отмечается, что это станет возможным благодаря подписанию властями Израиля и представителями южнокорейской авиакомпанией Korean Air контракта на поставку диагностических наборов.