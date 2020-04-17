Москва, , 13:35 — REGNUM Коронавирус продолжает оставаться главной, даже практически единственной новостью в России. Все кружится вокруг коронавируса и эпидемии. Самые любопытные истории — про воздушный крестный ход против вируса, возвращающихся в города огромных змей, полумарафон в «однушке» — читайте в нашей еженедельной подборке.

Центральный федеральный округ

В администрации Москвы отчитались, что крематории города вполне справляются с нагрузкой и нет необходимости возить трупы в регионы. Такое бодрое заявление несколько удивило канал «РАЙ и мкАД», который посчитал, что колоритная новость о столичных крематориях прозвучала, чтобы впечатлить людей и посильнее привязать их «к домашней батарее».

«Новости Замкадья» рассказали о жительнице Одинцово, которая во время самоизоляции приняла участие в онлайн-забеге и ухитрилась пробежать десятикилометровую дистанцию по своей однокомнатной квартире. На девушку обратили внимание даже в подмосковном министерстве спорта и посчитали, что ее достижение может стать стимулом совершить «что-то значительное» и для других людей.

Как известно, школьникам тоже приходится заниматься физкультурой и другими уроками из дома. Однако не все они хотят это делать. Как пишет «Калужский мечтатель», в Калуге именно школьники, вероятно, взломали обучающую систему, чтобы не учиться онлайн. Система сломалась. «Можно предположить, что поломки системы не случайны, и что среди школьников найдется побольше талантливых хакеров, чем кажется», — предположил канал.

В соседнем Муроме тем временем состоялся воздушный молебен против коронавируса. Три священника на легких паралетах провели «воздушный крестный ход» и с иконами прочли молитву «от вредоносного поветрия». Действо было записано на видео и в целом выглядит весьма сюрреалистично, считает «ПроВладимир».

Костромские СМИ между тем с гордостью сообщили, что в города области «начали выползать огромные змеи». Канал «Родина Снегурочки» по этому поводу написал, что на самоизоляции стоит остаться навсегда.

Северо-Западный федеральный округ

В Петербурге простаивающие туроператоры и кинотеатры решили заняться непривычным для себя бизнесом и стали запускать доставку продуктов. «Совсем скоро петербуржцы будут выбирать, откуда заказать еду: из магазина, кинотеатра или каршеринга», — шутит 1703.

Впрочем, пока жители города вполне бодро сами ходят по магазинам: индекс самоизоляции в Петербурге держится на очень низком уровне. «Записки декабриста» соглашаются, что такое отношение можно называть разве что преступной халатностью.

FlashPiter цитирует объяснения граждан, которых поймали в парке за нарушение самоизоляции: «Я неделю просидела дома с ребенком. Дальше так продолжаться не могло; Вышел покурить (в парк в трех кварталах от дома); А я не понял, что это парк».

В Коми из-за эпидемии назревает более серьезная проблема, чем прогулки граждан. Епископ возмутился решением администрации закрыть храмы на Пасху и призвал верующих подавать судебные иски на такое «антиконституционное намерение». «Усы Печорина» удивляются: «Ситуация довольно опасная, учитывая степень влияния епископа. Этой линии раскола нам еще не хватало».

Приволжский федеральный округ

В Чувашии схожая проблема. Епархия здесь никак не препятствовала православным верующим массово идти в храмы на Вербное воскресение. Верующие были без защитных масок, целовали иконы, причащались из одной ложки, плотно стояли рядом друг с другом во время службы. По этому поводу «Итиль» пишет, что в России, конечно, церковь отделена от государства, но вмешаться в ее работу порой необходимо.

ВКП рассказал анекдотичную историю. Полиция в Набережных Челнах заметила бегуна, нарушающего карантин, и с легкостью его догнала и задержала. «Так и не смог удрать от полицейских. Плохо занимался, значит. Очень плохо», — шутит автор канала.

Уральский федеральный округ

«Упорный край» порадовал читателей курьезной новостью. В свердловской исправительной колонии заключенные записали ролик с благодарностью врачам под хештегом #сидимдома. «Каннского льва» пресс-службе ГУФСИН за креатив», — радуется канал.

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай долго оставалась единственным в России регионом, где не было ни одного заболевшего COVID-19. «Страновед» собрал самые занимательные версии этого парадокса. Например, что республика находится под покровительством принцессы Укока — древней мумии молодой женщины, найденной в 1993 году. Или что все дело в уважительном отношении алтайцев к вирусу. А, может быть, причина в алтайском кедре, который обеззараживает воздух. Увы, 16 апреля заболевший появился.

«ТВК Красноярск» узнал о необычной жертве коронавируса. Четыре дня красноярца мучили боли в животе, но он не обращался в «скорую помощь» из-за боязни заразиться коронавирусом. Когда врачи все же прибыли, оказалось, что у мужчины воспалился аппендицит, который за это время «просто сгнил в животе». Из-за страха перед коронавирусом больной едва не умер от аппендицита. Врачи поделились этой историей, посоветовав обращаться за врачебной помощью вовремя.

Южный федеральный округ

В Ростовской области, несмотря на коронавирус, все же решили провести традиционные гонки на тракторах. Но пришлось пойти на некоторые жертвы: соревнования пройдут без зрителей, а всем «пилотам» тракторов и судьям сделают анализы на коронавирус. Да и контактировать друг с другом они не смогут, каждый будет изолирован в своей кабине, пишет Platov.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Невинномысске тоже решили не отказываться от интересного мероприятия. Сюда везут камень 20 тонн весом, в который вставят семидесятикилограммовый и двухметровый меч. Это будет памятник, прославляющий подвиги русского оружия. Предполагается, что его откроют 9 мая в городском Парке Победы, сообщает «Душевный Ставрополь».

Дальневосточный федеральный округ

В городе Артем за самоизоляцией и скоплениями людей начали следить квадрокоптеры. Скоро такие аппараты должны появиться и в других крупных городах Приморского края. «Пока что эффективность использования квадрокоптеров под большим вопросом. Но зато этот киберпанк мы по-любому заслужили!» — пишет «Право руля!«

А на Камчатке за время эпидемии сильно выросла и продолжает расти конкуренция среди тех, кто ищет работу. Наблюдается рост числа резюме, при этом количество вакансий остается прежним. «В нынешних условиях это вполне закономерный процесс. Главное, чтобы не приняло массовый характер», — надеется «Мачо с Авачи».

О том, удастся ли сдержать конкуренцию, а также другие новости о коронавирусе (и, надеемся, не только) мы узнаем на следующей неделе.