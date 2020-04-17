Москва, , 13:25 — REGNUM Подготовка некоторых регионов России к распространению коронавируса оставляет желать лучшего. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, ситуация с подготовкой в регионах разная, так, есть регионы, которые готовятся успешно. Песков отметил, что эталоном в этом вопросе стала Москва, которая раньше остальных регионов столкнулась с ростом числа больных.

Представитель Кремля добавил, что с регионами, которые медленно выполняют поставленные задачи, работает федеральная координационная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 апреля в России выявили 32 008 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2590 человек, скончались 273 пациента.

Читайте также: В Омской области подтверждено три новых случая заражения коронавирусом