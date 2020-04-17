Киев, , 13:24 — REGNUM В Киеве закрыт на карантин Ионинский монастырь, заявил мэр города Виталий Кличко 17 апреля на брифинге.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, добавил он.

Кличко рассказал, что бригады врачей осматривают всех, кто живёт на территории монастыря.

Мэр отметил, что в закрытой на карантин Киево-Печерской лавре выявлены ещё семь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили более 500 случаев заражения коронавирусом. От осложнений болезни COVID-19 умерли 125 человек.

Читайте также: На Украине за сутки выявили более 500 случаев заражения коронавирусом