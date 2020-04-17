Ростов-на-Дону, , 13:25 — REGNUM В Ростовской области из 168 человек, у которых подтверждён коронавирус, — 16 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 апреля.

Большинство пациентов, у которых подтверждён SARS-CoV-2, переносят его практически бессимптомно. Никто из детей в настоящее время не находится в тяжёлом состоянии.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области, по данным на 17 апреля, за сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев инфицирования достигло 168. По последним данным, 12 человек выздоровели.

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