Джибути, , 13:26 — REGNUM В Джибути сообщили о 156 новых случаях заражения коронавирусом за последние 24 часа, в результате чего общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране достигло 591. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, это самый большой скачок числа зафиксированных за один день случаев с момента выявления первого в Джибути случая заражения коронавирусом.

В Джибути, стране с наименьшим населением в Восточной Африке — менее миллиона человек, было зарегистрировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом в регионе, отмечают репортеры.

Министр здравоохранения страны Мохамед Варсаме заявил на брифинге для СМИ, что два пациента умерли, а 73 других излечились от болезни COVID-19. Он подтвердил, что большинство случаев — случаи локальной передачи вируса.

Президент страны Исмаил Омар Геллех в среду, 15 апреля, объявил, что карантин будет продлен еще на 10 дней. Он сказал, что принятые две недели назад меры, «несомненно, привели к тому, что общество избежало массовых заражений». В стране до сих пор проведено не более 5000 тестов на коронавирус.