Мадрид, , 13:21 — REGNUM Ограничения или полный запрет на поездки ввели 96% стран мира в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

В организации отметили, что в последние годы многие страны упрощали въезд для иностранных туристов, стремились к большей открытости. Однако пандемия резко прервала эту тенденцию.

«Согласно новому исследованию, 96% всех направлений в мире, или 209 стран, ввели ограничения на поездки в ответ на пандемию», — говорится в докладе.

При этом почти на 90 направлениях границы для туристов полностью или частично закрыты, а в 44 случаях границы закрыты для граждан из определённых стран. Ограничения в период с января по начало апреля ввели все страны Африки, Азии, Тихоокеанского региона, Среднего и Ближнего Востока. В Европе доля таких стран составила 93%, в Северной и Южной Америке — 92%.

В организации призвали правительства стран постоянно пересматривать ограничения на поездки и отменять или ослаблять их по мере повышения безопасности путешествий.