Мадрид, , 13:16 — REGNUM Заражение коронавирусом в Испании обнаружено у 5252 человек за прошедшие сутки. Об этом 17 апреля сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, в общей сложности в стране выявлено 188 068 случаев заражения коронавирусом.

Ежедневная статистика по количеству жертв в Испании сообщается. Согласно последним данным региональных властей, в общей сложности 19 516 человек в Испании умерли после заболевания COVID-19.

Ранее стало известно, что в Испании введен беспрецедентно высокий размер штрафа за нарушение карантина. Он составляет от 600 (48 тыс. рублей) до 10,4 тыс. евро (свыше 830 тыс. рублей).

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