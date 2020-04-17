Происхождение коронавируса, источники его распространения и многие другие факторы до сих пор не известны. Поэтому часть экспертов продолжает высказывать сомнение в том, что речь действительно идёт о пандемии.

Во всяком случае, что касается России, то у нас смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа, и на порядки ниже, чем от других пневмоний. И обеспечивают это в том числе карантинные мероприятия. Но и тут есть вопросы: почему одно ведомство (Роспотребнадзор) говорит об обязательности ношения медицинских масок, а другое (МЧС) — высказывает прямо противоположное мнение? К тому же не исключено, что ситуация вокруг COVID-19 нагнетается искусственно.

Коронавирус. Иван Шилов (с) ИА REGNUM

ИА REGNUM ведёт трансляцию, в которой будет отслеживать доводы о том, что новый коронавирус — не более чем обычная респираторная инфекция, а остановит его только естественная иммунизация населения, для которой нужно время.

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