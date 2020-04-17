Александр Мясников. (сс) Dmitry Rozhkov.
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов напомнил, что любых возбудителей насчитывается десятки, сотни, тысячи:
«Возьмите грипп H1N1, в его «послужном списке» названий половина городов Юго-Восточной Азии и многих других. Даже Москва есть. По-моему, в 2002 году мы выделяли новый вариант вируса H1N1, который в ВОЗ имеет имя «Москва». Так же, как вирус A (H1N1)2009 «Калифорния», там он в этот период был выделен. И что такой бум пандемический был? А что такое пандемия? Это эпидемическое распространение на всех континентах. Оно было, но бума не случилось».
Цитата —business-gazeta.ru.
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов рассказал, что причин для раздувания ажиотажа вокруг коронавируса не существует:
«Макрофаг — клетка-дирижер иммунной системы. Микроб, токсин, что бы ни воздействовало на нее, часть макрофагов реагирует физиологическим путем, это нормальная реакция, а часть становится гиперактивной. Доля этой гиперактивной части больше всего у людей возрастных. Когда макрофаг у таких людей встречается с разными возбудителями, он начинает очень сильно раздражаться и дает иммунной системе команду на мобилизацию и самую активную защиту организма. А что такое активная защита? Это приток к месту возбуждения лейкоцитов, в данном случае — в легкие. А что такое приток лейкоцитов в легкие? Это же воспаление. И если вот эту гиперактивность снять, никакой пневмонии не будет.
И вообще ничего не будет при этом коронавирусе! Поэтому говорить о том, что это что-то глобально-ужасное, сделанное в лабораториях каким-то врагом человечества, я бы не стал. Не тот возбудитель он тогда сделал. Он новый, иммунитета к нему пока ни у кого нет. Пройдет естественная иммунизация населения, и все закончится. Вот он сейчас походит, погуляет, на детях поциркулирует, вирулентность свою окончательно потеряет, и мы получим что? Какую-то долю иммунной прослойки, и все забудут про этот вирус. Он станет очередным коронавирусом».
Цитата business-gazeta.ru.
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов пояснил, что коронавирус — один из респираторных вирусов, известных давно:
«Эти вирусы в обычной респираторной инфекции, которую мы называем ОРЗ, в определенной доле присутствуют, причем давно. Ну и что? Вот этот новый, у него летальность 3,4, ну максимум 4 процента! О чем это говорит? Да ни о чем. Это обычная респираторная инфекция. И вдруг такой бум! Почему? Почему такой бум возникает, когда оснований к нему нет? Дети и подростки не болеют практически вообще. Болеют взрослые и старики». (business-gazeta.ru).
Смертность от COVID-19 в России равна 0,016%. Не маловато для карантина?
Смертность среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией составляет в России на текущий момент 0,016%. Это следует из данных оперштаба по коронавирусу, опубликованных 17 апреля.
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов:
«Кому-то и зачем-то понадобилось очень сильно напугать человечество. Скажите, пожалуйста, если это сделано искусственно, то какова цель? Для того чтобы нанести ущерб здоровью людей? Тогда какой это должен быть ущерб? Высокая летальность, тяжелая клиника, высокая контагиозность и так далее. А здесь что мы видим? Летальность у нас какая?
Высокопатогенный «птичий грипп» H5N1 — у него летальность 52,8 процента. Это значит, что половина людей, которые заражались этим гриппом, умирали. При этом смертность и заболеваемость были абсолютно не зависимы от возраста, пола, расовой принадлежности и того, чем человек занимается. Была больная птица, от нее заражался человек, и это было тупиком. Этот вирус значительно страшнее, чем коронавирус».
Цитата — business-gazeta.ru.
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов: «Напуганный человек легче отдает деньги и становится более управляемым. Именно в этом, как мне кажется, кроется корень данной проблемы».
Цитата business-gazeta.ru.
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов: «Может, этот вирус и родился в Китае, но гуляет там и по миру уже лет пять или больше, и без специализированной тест-системы его попросту не выявляли».
Цитата business-gazeta.ru.
Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников:
«Сегодня у нас смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа, и на порядки ниже чем от других пневмоний. И обеспечивают это и в том числе карантинные мероприятия. Мы так или иначе за какой-то промежуток времени переболеем в массе своей и так приобретём коллективный (стадный) иммунитет.
Но главное сейчас — максимально безболезненно пережить презентацию нового вируса и его имплантацию из животного мира в наш, человеческий. А она всегда бывает бурной — далеко же не первая (и — увы — не последняя эпидемия!). И ещё — паника убивает больше людей, чем сама инфекция. Мы видим это по всплеску инфарктов и инсультов, ведь все эти ужасы по ТВ в первую очередь воздействуют как раз на ту же самую ранимую группу людей, что и коронавирус».