Дамаск, , 13:08 — REGNUM Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» передало для работы военнослужащих Центра по примирению враждующих сторон четыре тысячи защитных масок, две тысячи одноразовых перчаток и куличи к Пасхе. Для походного Храма Святого пророка Илии передана одна тысяча свечей — дар прихожан московского храма Воскресения Словущего на Успенском вражке.

Об этом сообщил первый заместитель председателя «Боевого братства», депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин по итогам встречи на авиабазе Хмеймим.

По его словам, Россия неоднократно требовала отмены бесчеловечных санкций, запрещающих ввоз не только лекарств, медицинской техники и расходных материалов, но и детского питания.

«Несколько лет назад мы привозили в Дамаск ведущих российских врачей-онкологов, они работали в сирийских больницах. Нам показывали фотографии детей, которым можно было помочь. Их убили именно санкции, направленные западными псевдогуманистами против сирийского народа. Когда в Сирии будет отменен карантин, планируем направить лекарства в детскую больницу в Дамаске», — подчеркнул первый заместитель председателя «Боевого братства».

Ежедневно сотни волонтеров «Боевого братства» в составе волонтерских центров «Единой России» выполняют заявки от людей на доставку продуктов, лекарств, выгул животных. Кроме того, волонтеры доставляют в больницу в Коммунарке средства индивидуальной защиты и горячие обеды.

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