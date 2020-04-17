Нур-Султан, , 13:07 — REGNUM Коронавирусом заразились 54 курсанта академии пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана. Об этом 17 апреля заявил руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев на брифинге.

По его словам, все заразившиеся курсанты находятся в инфекционных отделениях, их состояние оценивается как удовлетворительное. Абилдаев добавил, что на первоначальном этапе вирус выявили у 14 учащихся, после этого число случаев возросло до 54.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 апреля в Казахстане выявили 1480 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 306 человек, скончались — 17 пациентов.