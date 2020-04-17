Блантайр, Малави, , 12:58 — REGNUM Медсестры в Малави объявили забастовку после того, как правительству страны не удалось нанять больше работников здравоохранения для борьбы с пандемией. Об этом передает местный новостной портал Times 360 Malawi.

В сообщениях говорится, что правительство ранее объявило о наборе еще 2000 работников здравоохранения для помощи в борьбе с коронавирусом. Как отмечают репортеры, до этого медсестры жаловались на плохую оплату труда, отсутствие защитного снаряжения и долгий рабочий день.

На странице портала в Twitter была опубликована фотография медсестер в центральной больнице страны имени королевы Елизаветы в городе Блантайр, отказывающихся работать. К ним присоединились медсестры по всей стране.

Напомним, что правительство Малави ввело 21-дневный общенациональный карантин, чтобы обуздать распространение коронавируса. В южноафриканской стране было зарегистрировано 16 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.