Тбилиси, , 13:08 — REGNUM В Грузии для священнослужителей сделают исключение и позволят использовать легковые автомобили во время Пасхальной недели. Данное объявление опубликовала 17 апреля пресс-служба Грузинской православной церкви (ГПЦ) на сайте.

С 17 апреля в Грузии введен запрет на использование легковых автомобилей за исключением тех случаев, когда на них выполняют поездки, связанные с деятельность магазинов, сервисов доставки еды или других видов производства. Работа такси приостановлена. Эти меры были приняты после двух скачков в статистике роста новых случаев заражения коронавирусом.

«Данный запрет не был согласован с Патриархией Грузии. Как выяснилось позже в телефонном разговоре, духовные лица, певчие, служители смогут приехать как на сегодняшнюю, так и на пасхальную службу», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что прихожане этим не смогут воспользоваться. На мотоциклы и велосипеды запрет не распространяется.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Грузии разрешило проводить пасхальные богослужения с участием больших групп верующих, несмотря на действующий режим чрезвычайного положения. Оппозиция выступила с критикой такого решения и заявила, что власти потворствуют ГПЦ и рискуют для этого здоровьем жителей страны.

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