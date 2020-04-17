Москва, , 12:47 — REGNUM Смертность среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией составляет в России на текущий момент 0,016%. Это следует из данных оперштаба по коронавирусу, опубликованных 17 апреля.

В России количество выявленных случаев заражения увеличилось до 30 008. Всего проведено более 1,71 млн тестов. За сутки 16 апреля выявлено 4090 заражений. Общее число выздоровевших составляет 2590 человек, летальных исходов 273.

Это означает, что доля положительных тестов составляет 1,87%. Среди людей, тест которых оказался положительным, скончались 0,85%. Доля умерших среди всех протестированных составляет 0,016%.

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