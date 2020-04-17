Москва, , 12:42 — REGNUM В Германии, несмотря на то, что там больше заболевших COVID-19, смертность ниже, и прогулки никто не запрещает. На это 17 апреля обратил внимание депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина») в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Если оперировать религиозными терминами, то тут больше подходит определение фарисейство: не верим, но ритуалы будем исполнять конкретно и чётко. Фарисейство в чистом виде. Но этапы этого фарисейства должны быть достаточно разумными для обычного человека. Германия не запрещает прогулки, не запрещает занятия спортом. Но смертность у них ниже, несмотря на то, что заболевших у них больше. А смертность меньше!» — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выявление новых случаев заражения коронавирусом передвинуло Россию с 14-го на 11-е место в мире по количеству подтверждённых случаев заражения. Больше всего подтверждённых случаев в США — более 278 тыс. Далее идут Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Китай, Иран, Турция, Бельгия.