Минск, , 12:39 — REGNUM В Белоруссии справляются с ситуацией с распространением коронавируса, в стране уже «забрезжил маленький лучик надежды», заявил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненской области.

«Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске», — цитирует его Sputnik.

Белорусский лидер добавил, что в республике коек освободилось больше, чем госпитализировано людей. Самое главное — не допустили всплеска, заключил он.

Напомним, в Белоруссии количество выявленных заражений коронавирусом превысило 4,2 тыс. случаев. Среди заразившихся скончались 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что в стране есть случаи тяжелых заболеваний пневмонией, а также пневмонией, развившейся из-за коронавируса нового типа. Тем, кто имеет вредные привычки, стоит подумать об образе жизни после прекращения «так называемой пандемии».

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