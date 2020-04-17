Женева, Швейцария, , 12:39 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило в мире 2 млн. Это подтверждено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), следует из данных, опубликованных 17 апреля на её сайте.

По состоянию на 03:00 мск 17 апреля в мире зафиксировано 2 034 802 подтверждённых заражения SARS-CoV-2. В организацию поступили сообщения о 135 163 летальных исходах среди пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта ВОЗ признала пандемией вспышку коронавирусной инфекции нового типа.

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