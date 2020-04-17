Джакарта, , 12:32 — REGNUM Правительство Индонезии подтвердило 5923 случая заражения коронавирусом в стране, сообщает информационный портал Detik.

Официальный представитель правительства Индонезии по вопросам борьбы со вспышкой коронавируса Ахмад Юрианто заявил, что за сутки в стране выявлено 407 новых случаев.

«На сегодняшний день подтверждено 520 случаев смерти от COVID-19 и 607 случаев выздоровления», — заявил Ахмад Юрианто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Джакарты Анис Басведан заявил, что в настоящее время столица нуждается в 170 аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения пациентов с COVID-19.

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