Алма-Ата, Казахстан, , 12:31 — REGNUM Число медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Алма-Ате, достигло 234. Об этом сообщили 17 апреля в управлении общественного здоровья города.

За минувшие сутки вирус подтвердился у 16 медиков. Большая часть работников здравоохранения — 193 человека заразились в центральной городской клинической больнице. Еще 31 медик заразился в детской городской клинической больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в центральной городской клинической больнице Алма-Аты уволили главного врача Алмаза Дувашева. В управлении общественного здоровья города сообщили, что руководитель сам написал заявление после массового случая заражения среди сотрудников.

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